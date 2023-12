Bruno Sparagna è il nuovo presidente della Consulta Permanente delle Professioni Intellettuali di Torino

Angelo Scalici, Vicepresidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino, è stato eletto nuovo Vicepresidente della Consulta Permanente delle Professioni Intellettuali di Torino.

Alla Presidenza è stato eletto Bruno Sparagna dell’Ordine dei Veterinari, mentre i tre Vicepresidenti eletti si riferiscono ognuno a una delle aree professionali rappresentate nella Consulta: area sanitaria, area tecnica, area giuridico-amministrativa.

Sarà quindi un infermiere a rappresentare tutti gli Ordini delle professioni sanitarie. «Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio - esulta Ivan Bufalo, Presidente dell’OPI di Torino - Scalici è un professionista e un compagno di viaggio straordinario. Ha grandi capacità politiche e sono convinto che la scelta non poteva ricadere su una persona più adatta. Ci complimentiamo con lui, ma anche con tutti gli altri Ordini sanitari per averne saputo riconoscere il valore e per avergli accordato la loro fiducia per lo svolgimento di questo importante incarico».

Completano la squadra la Vicepresidente Luisella Fassino dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (area giuridico-amministrativa), il Vicepresidente Giovanni Contona dell’Ordine degli Agrotecnici, il Segretario Bruno Giani dell’Ordine degli Ingegneri e il Tesoriere Davide Barberis dell’Ordine dei Commercialisti.

La Consulta delle Professioni opera in conformità alle norme istitutive degli Enti rappresentativi delle categorie professionali, rappresentate per conseguire un più efficace coordinamento della presenza istituzionale di esse e si prefigge di porre in essere iniziative e programmi unitari per la salvaguardia e la promozione dei valori di libertà e responsabilità propri delle professioni e per la tutela degli interessi morali, giuridici ed economici comuni alle stesse.

Aderiscono alla Consulta Permanente delle Professioni di Torino gli Ordini e Collegi di: Agronomi e Dottori Forestali, Agrotecnici, Architetti, Assistenti Sociali, Avvocati, Biologi, Chimici, Fisici, Fisioterapisti, Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Farmacisti, Geometri, Giornalisti, Ingegneri, Medici Chirurghi e Odontoiatri, Notai, Ostetriche, Periti Agrari, Periti Industriali, Psicologi, Professioni Infermieristiche, TSRM e PSTRP, Veterinari.