Chivasso, approvati i lavori al Castelrosso

Interventi di manutenzione straordinaria alla struttura comunale polifunzionale di Castelrosso sono stati approvati dalla Giunta comunale, per un quadro economico di 250 mila euro.

L’immobile di via San Giovanni richiede una ristrutturazione degli spazi per soddisfare le nuove esigenze di miglioramento e incremento dei servizi. Il progetto esecutivo per l’adeguamento e ampliamento del complesso della popolosa frazione chivassese prevede la demolizione completa dell’unità di ampliamento dei servizi igienici esistenti e la costruzione di una nuova per il personale e l’utenza normodotata e con disabilità. Nel locale tecnico esistente verrà realizzato un nuovo impianto idrico-sanitario ed elettrico e sarà installata una nuova caldaia a gas. Nelle aree esterne infine, sarà sistemata la pavimentazione e verranno realizzate due rampe, un battuto in autobloccanti ed un passaggio coperto chiuso con vetrate antisfondamento.

“Gli interventi di ampliamento ed adeguamento del complesso polivalente di via San Giovanni – ha detto il sindaco Claudio Castello – hanno lo scopo di sostenere ed implementare i servizi erogati alla fascia più giovane della popolazione che hanno nell’associazione della frazione di Castelrosso il loro punto di riferimento per attività scolastiche ed extrascolastiche”.

“Il rifacimento totale della piattaforma bagni e spogliatoi – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Debernardi - era un'opera attesa da tempo e contribuisce al miglioramento complessivo del patrimonio immobiliare pubblico chivassese".