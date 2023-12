La Città metropolitana con il Gonfalone alla commemorazione della Strage del XVIII Dicembre 1922

La Città metropolitana di Torino prenderà parte, come di consueto, alla Cerimonia commemorativa del 101° anniversario della Strage di Torino del XVIII Dicembre 1922 che si terrà lunedì 18 dicembre alle 10.30 presso la lapide dei Martiri della Camera del Lavoro in piazza XVIII Dicembre (davanti alla vecchia stazione di Porta Susa). La Città metropolitana sarà rappresentata dalla consigliera delegata Valentina Cera e dal Gonfalone, decorato con la Medaglia d’oro al merito civile.

Nei giorni tra il 18 e il 20 dicembre 1922, le squadre fasciste comandate da Piero Brandimarte scatenarono una violentissima rappresaglia nei confronti degli oppositori del regime, in seguito a una sparatoria avvenuta in barriera di Nizza in cui era stato ferito mortalmente un giovane fascista. Furono uccise undici persone, tra cui il consigliere comunale comunista Carlo Berruti, e una trentina rimasero ferite.