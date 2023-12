Nichelino, un presidio fisso della Polizia locale nelle principali piazze per evitare nuovi episodi di vandalismo

Presidio fisso della Polizia locale nelle principali piazze di Nichelino per prevenire il vandalismo

Ricordando quanto di brutto era successo lo scorso Capodanno, quando era stato vandalizzato l'albero di Natale in piazza Di Vittorio ed erano stati rovinati molti degli addobbi, il Comune di Nichelino ha deciso di adottare un presidio fisso e uno mobile della Polizia locale per garantire maggiore sicurezza durante il periodo delle feste di fine anno.

Presidio fisso della Polizia locale

Lo ha confermato il sindaco Giampiero Tolardo, nell'ambito dell'organizzazione del piano natalizio. L'idea è di presidiare le piazze principali della Città e avere una ulteriore pattuglia che gira vie e strade per monitorare le eventuali situazioni di criticità.

"Non è mia intenzione dover fare di nuovo i conti con episodi del genere", ha dichiarato il primo cittadino di Nichelino, "per questo con la Polizia locale metteremo in campo tutte le iniziative possibili, compatibilmente con le risorse umane che sono a disposizione".

Il precedente dell'ultimo Capodanno

Tolardo ha però voluto sottolineare come quella brutta vicenda abbia poi avuto una conclusione positiva: "I responsabili sono stati individuati, erano tutti minorenni che sono stati poi avviati ad un progetto di recupero grazie anche all'aiuto di alcuni psicologi che li hanno seguiti nella loro rieducazione. Li ho rivisti di recente e nel colloquio, durato più di un'ora, hanno compreso la valenza dell'errore che hanno commesso". Ma anche se quella vicenda è stata archiviata, occorre tenere alta la guardia per evitare che possa risuccedere.