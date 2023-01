Nichelino reagisce agli incivili: risistemati l'albero di Natale e il calendario dell'avvento vandalizzati a Capodanno

Anche se le feste natalizie volgono ormai a termine, la ferita aperta dalla vandalizzazione di alcuni cassonetti e soprattutto del grande albero di Natale realizzato all'uncinetto dai volontari delle associazioni locali ha convinto il Comune di Nichelino a rimettersi subito all'opera per ripristinare ciò che gli incivili avevano rovinato.

Ruggiero: "Non potevamo restare con le mani in mano"

"Non potevamo accettare che l'opera di pochi imbecilli concludesse le festività di Nichelino in una maniera così triste", ha spiegato l'assessore agli Eventi Giorgia Ruggiero. Ed allora, assieme al sindaco Giampiero Tolardo e al contributo degli aderenti all'associazione Amici dell'Arpino, sono stati risistemati l'albero di Natale posto in piazza Di Vittorio e il calendario dell'avvento che erano stati rovinati.

Risistemati l'albero di Natale e il calendario dell'avvento

"Non era giusto che per degli imbecilli il duro lavoro di chi si impegna per la città venisse deturpato e rimanesse in quello stato. Come a sbeffeggiare il loro lavoro. Noi non facciamo un passo indietro", ha aggiunto l'assessore Ruggiero. "Nichelino è piena di persone perbene che lavorano per questa città. E che non si piegano di fronte a questi atti di violenza".

I carabinieri visionano le immagini delle telecamere

E intanto, grazie anche alle immagini delle telecamere di zona, i carabinieri guidati dal tenente Maurizio Piccione sono al lavoro per risalire all'identità di coloro che non avevano trovato di meglio da fare che andare in giro a rovinare la città la notte di Capodanno.