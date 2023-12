Un altro weekend di violenze sulle donne: due i casi a Moncalieri

Sabato 16, invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, su richiesta pervenuta al 112, hanno arrestato per resistenza un uomo di 31 anni che, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche, ha minacciato prima gli avventori di un esercizio pubblico e poi aggredito fisicamente con un coccio di bottiglia di vetro i militari intervenuti sul posto. Solo grazie all’efficace intervento dei Carabinieri la situazione non si è aggravata.

I Carabinieri della locale compagnia, in seguito ad accertamenti, hanno arrestato un trentenne per 'codice rosso' e 'atti persecutori', in quanto dal mese di luglio ha minacciato, molestato e pedinato la ex. I militari, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’abitazione della donna, poiché l’uomo stava stalkerizzando la vittima, continuando l’atto persecutorio anche in presenza dei Carabinieri.

Nel weekend appena trascorso, intensificati i controlli in zona Movida, in particolare nelle zone di Corso Massimo D’Azeglio, Via Dei Mille e Via Mazzini, i Carabinieri di Torino con la collaborazione di reparti altamente specializzati: denunciato in stato di libertà un 22enne che nei pressi della discoteca “Life” è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Inoltre veniva segnalato alla Prefettura un 36enne poiché trovato in possesso di 2 grammi di hashish.

Il servizio ha riguardato anche il controllo a tappeto di esercizi commerciali. In particolare, venivano sanzionati per carenze igienico sanitarie per un totale di 3000 euro due ristoranti di proprietà rispettivamente di un 43enne e di un 34enne.