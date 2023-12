Da via Nizza a corso Maroncelli: i quartieri ancora preda di spaccio e microcriminalità

Sono in tutto sei le mozioni presentate dai consiglieri di minoranza della Circoscrizione 8, Matteo Tabasso e Claudia Amadeo (Torino Bellissima), sulla questione sicurezza.

Le zone più colpite



Una lungo elenco di zone principalmente nel quartiere di Nizza Millefonti che da anni sono in sofferenza per spaccio e microcriminalità.

Da via Nizza a piazza Bengasi, passando dall'8 Gallery.

Numerose segnalazioni di schiamazzi notturni spaccio e degrado nel tratto di corso Maroncelli tra piazza Bengasi e via Villa Tommaso.

Molteplici segnalazioni di gruppi di ragazzini che importunano gli avventori del centro commerciale 8 Gallery, si riscontrano casi di piccoli furti e scippi nelle aree circostanti il centro.

"Da mesi i residenti di via Ventimiglia nel tratto di fronte ai giardini di Italia 61 lamentano un radicale e preoccupante aumento dello spaccio nella zona" si legge nella prima mozione depositata a ottobre.

Una condizione simile anche nel tratto di via Nizza compreso tra via Testona e corso Maroncelli, ma anche piazza Carducci, in particolare nella zona pedonalizzzata dove sono stata allestite le nuove panchine.

Si tratta di bivacchi e situazioni di degrado che aumentano nelle ore serali e notturne, ma anche si estendo anche di giorni come nel caso dei portici di via Nizza. "Nonostante i vari tentativi di riqualificazione - scrivono in un'altra mozione i due consiglieri - la zona continua a essere luogo di degrado sociale e urbano".

Miano: "Ne parleremo durante il prossimo tavolo Prefettizio"



In tutte le mozioni, la richiesta rivolta al presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano è una sola: "Portare l’argomento in discussione al prossimo Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico che si svolgerà con le forze dell’ordine".

Lo stesso Miano a inizio dicembre era intervenuto a riguardo su facebook, social su cui spesso si riversano le segnalazioni di cittadini e commercianti esasperati: "Continuano le azioni di controllo e presidio del territorio, organizzati dal commissariato di Polizia Barriera Nizza a seguito delle quotidiane interazioni tra Circoscrizione 8, residenti e commercianti - si legge nel post sottolineava i continui controlli proprio nelle zone segnalate all'interno della mozione e considerate più calde. "Controlli a tappeto, identificazioni, arresti nelle zone frequentate da spacciatori, con l'obiettivo di bonificare e rendere sicure intere aree; dalle fermate Metro Italia 61 e Bengasi, alle vie Nizza, Ventimiglia e corso Maroncelli".

E sulle sei mozioni presentate dai colleghi Amadeo e Tabasso, approvate a maggioranza nell'ultimo Consiglio del 2023, aggiunge: "Nel frattempo qualcosa si è fatto e si continua a fare, grazie ad importanti interventi profusi dalle forze dell'ordine. Le parti del quartiere più in sofferenza sono gli ultimi tratti delle vie Nizza e Ventimiglia, verso corso Maroncelli. Di questi ed altri problemi ne ho recentemente parlato con il Prefetto ed il Questore. Con l'inizio del nuovo anno, sarà convocato un tavolo Prefettizio sulla sicurezza che si occuperà principalmente dei problemi legati a Nizza Millefonti. Nel frattempo l'impegno di tutte le forze dell'ordine è primario e continuo".