La figura dell’ urologo del quale parliamo in questo articolo è una figura molto importante ed è un professionista che si è specializzata appunto in urologia che è una branca della medicina che si occupa di indagare e studiare le questioni che riguardano l'apparato urinario maschile e femminile e per quanto riguarda gli uomini anche il loro apparato genitale.

Studiare significa poi approfondire le varie patologie collegate alle stesse e facciamo riferimento a varie problematiche che si possono sviluppare per diversi motivi che vanno indagati in maniera attenta.

Uno specialista del genere intanto ha dovuto conseguire una laurea in Medicina e Chirurgia e poi è di quelle persone che per qualche motivo ha scelto questa branca della medicina, invece che altre perché magari si è appassionata a quei tempi.

Magari quella persona che, quando ha fatto l'esame di anatomia ha capito non solo che quel tema può interessargli, ma di sicuro ha anche capito che può essere bravo e quindi ha deciso di investirci come formazione e parliamo anche di questioni che riguardavano i reni e la vescica per capire poi quella di cui si occupa uno specialista in questo ambito.

Per quanto riguarda quello che ha approfondito facciamo riferimento, per esempio, allo studio della fisiologia dei testicoli, così come comprendere e studiare le varie tecniche diagnostiche che servono a individuare possibili patologie dell'apparato urinario.

Da questo punto di vista possiamo fare riferimento a persone che hanno problemi di incontinenza urinaria o problemi di calcoli renali o nella peggiore delle ipotesi anche tumore ai reni, così come possiamo parlare anche di uomini che hanno problemi di disfunzione erettile.

Ad esempio, quest'ultima patologia che abbiamo menzionato mette in difficoltà molti uomini che hanno difficoltà nei rapporti sessuali con la partner o il partner di turno e giustamente hanno bisogno di un urologo di fiducia che gli dia una strada che magari potrebbe anche consigliargli di affrontare questa questione anche dal punto di vista psicologico consigliando un collega in quell’ambito.

Quando scegliamo un urologo di fiducia dobbiamo assicurarci che c'è sintonia

Chiaramente quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte varrebbe non solo per la scelta di un urologo ma di qualsiasi specialista di qualsiasi branca della medicina e cioè che, quando dobbiamo sceglierne uno dobbiamo assicurarci che ci sia una certa sintonia.

Anche perché con lo stesso dovremmo affrontare temi delicati e intimi e ad esempio per quanto riguarda gli esami diagnostici si parla di esplorazione rettale, biopsia vescicale o renale o digitale per la prostata e quindi è chiaro che, se non c'è questa fiducia diventa tutto più complesso.

Che poi quando parliamo di sintonia in realtà stiamo parlando di empatia senza la quale per esempio noi non ascolteremo nemmeno i suoi consigli per quanto riguarda la prevenzione ai problemi della prostata, che comunque è un qualcosa che molte persone affrontano e parliamo di uomini da una certa età in poi.

Spesso, comunque, si arriva a quel professionista specifico grazie a dei consigli del proprio medico di famiglia, o consigli di una persona cara.