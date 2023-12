Scegliere la natura per la nostra pelle

La pelle è l'organo più esteso del corpo umano, che si caratterizza perché è l'elemento che ci mette in contatto con l'ambiente esterno. Aria, sole, acqua, vento e inquinamento ogni giorno possono rendere la pelle più secca, disidratata, arrossata e creare problemi non solo al viso, ma a tutto il corpo. Oggi è possibile rimediare ai danni degli agenti esterni sulla nostra pelle grazie alle numerose proposte di cosmetica purché si opti per soluzioni naturali e biologiche.

Rispetto per la pelle e rispetto per la natura

Scegliere prodotti naturali significa molto non solo per la pelle ma anche per la natura. Ma cosa si intende quando si parla di cosmesi naturale? Negli ultimi anni l'attenzione alla scelta di ingredienti naturali e principi attivi di origine naturale è sempre maggiore: chi fa uso regolare di prodotti di cosmetica cerca sempre più spesso marchi del Made in Italy, brand di profumerie ed erboristerie nazionali e, soprattutto, articoli realizzati nel rispetto della natura.



La motivazione è doppia: da un lato, infatti, si pone attenzione al fatto che gli ingredienti contenuti in creme idratanti, articoli di make up, detergenti e profumi vengono assorbiti in maniera più o meno intensa dalla nostra pelle. Proprio per questo motivo si cerca di puntare a soluzioni completamente naturali che non arrechino danno all'organismo. Dall'altro lato, anche l'attenzione che si pone all'ambiente è aumentata: ecco che allora la selezione degli articoli è sempre più rivolta a quei prodotti che non contengono sostanze chimiche che, disperdendosi nell'ambiente, producono un impatto ambientale negativo sul nostro pianeta.



Mettere al bando creme con parabeni, silicone o ftalati preferendo articoli a base di oli essenziali, estratti di erbe e fiori o prodotti dell'alveare significa investire sulla propria salute ma anche su quella dell'ambiente che ci circonda. Infine, optare per una filiera italiana permetterà di sostenere l'economia nazionale, garantendo una soluzione tre volte conveniente.

Scegliere i prodotti naturali

Scegliere cosmetici, creme e detergenti naturali oggi è relativamente più semplice rispetto al passato. Fino a dieci o quindici anni fa, infatti, la possibilità di acquistare cosmesi naturale era limitata a brand di nicchia o erboristerie che disponevano di un laboratorio proprio.



Oggi il discorso è differente: sono infatti sempre di più i marchi di piccole o medie aziende che operano nel settore della cosmesi e che hanno investito nella salute della pelle e dell'ambiente. I prodotti che vengono realizzati da queste imprese sono biologici, ossia realizzati esclusivamente con prodotti della natura, senza processi di sintesi che facciano uso di petroli, parabeni o ftalati.



Scegliere creme idratanti, detergenti e prodotti per il make up di origine biologica può inoltre avere un valore in più quando si sceglie di effettuare tali acquisti preferendo aziende italiane che operano nel biologico. In questo modo, infatti, si avrà una maggiore facilità nel tracciamento di tutti gli ingredienti, dagli oli essenziali vegetali alle essenze e profumi che vengono utilizzati per la realizzazione di ciascun articolo.



La natura per la pelle

Uno degli aspetti più interessanti e meravigliosi della natura è che da essa si possono trarre davvero tantissimi principi attivi in grado di dare vita a creme e altri prodotti di cosmesi perfetti per svariati utilizzi.



Per avere la massima sicurezza nella selezione dei marchi e dei prodotti si potrà controllare non solo l'INCI, ossia l'informativa sui componenti e ingredienti, ma verificare anche la presenza di certificazioni. Infatti, tutte le confezioni di articoli per la pelle realizzati in maniera biologica e naturale presenteranno le certificazioni di enti come EcoCert o ICEA che garantiscono sulla qualità delle materie prime usate e, soprattutto, dei protocolli e disciplinari per la lavorazione biologica e cruely-free.



Infine, di particolare importanza è la verifica degli estratti naturali che vengono utilizzati nei diversi prodotti cosmetici. Non sempre, infatti, naturale significa efficiente: per avere la garanzia di un corretto utilizzo dei cosmetici naturali e biologici è necessario che questi vengano realizzati con tecniche specifiche e, soprattutto, con gli ingredienti giusti.



Ad esempio, gli oli essenziali per mantenere tutte le principali caratteristiche nutritive per la pelle dovrebbero essere spremuti a freddo. Gli estratti di piante, radici e fiori andrebbero invece raccolti e lavorati ciascuno secondo metodologie in grado di assicurare il mantenimento delle diverse proprietà per un corretto nutrimento della pelle.