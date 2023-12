Nelle vacanze natalizie torna il bus navetta gratuito da Usseglio a Pian Benot

Nelle vacanze natalizie ad Usseglio raggiungere le piste da sci di Pian Benot sarà più facile e comodo per chi non guida o ha poca dimestichezza con le strade innevate. Nell’ambito del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, da giovedì 28 dicembre a sabato 6 gennaio tornerà per il secondo anno consecutivo il bus navetta finanziato dalla Città metropolitana di Torino, che collegherà con una corsa mattutina andata e ritorno e un’altra nel pomeriggio la frazione Piazzette e tutte le altre del paese con la partenza degli impianti di risalita di Pian Benot (detto anche Pian Benaut). Il bus navetta sarà gratuito e, sino all’esaurimento dei 15 posti disponibili, effettuerà le sue soste in corrispondenza delle fermate della linea GTT Lanzo-Usseglio nel territorio del Comune più alto della Valle di Viù. In mattinata la navetta partirà dalla frazione Piazzette alle 9,30 , con arrivo a Pian Benot alle 10,30 , passando anche per la frazione Margone. Il rientro da Pian Benot è fissato alle 12,15 . Nel pomeriggio la partenza da Piazzette sarà alle 13,30 , con arrivo a Pian Benot alle 14,30 . L’ ultimo rientro della giornata da Pian Benot ad Usseglio è fissato per le 1 6,30 .

“Con il bus navetta di Usseglio la Città metropolitana di Torino intende favorire gli spostamenti degli sciatori e dei turisti, limitando per quanto possibile il traffico dei mezzi privati. - sottolinea il Consigliere metropolitano delegato ai trasporti, Pasquale Mazza - È un esperimento che nelle vacanze di Natale 2022-2023 ha avuto successo e che fa seguito a quelli che nel mese di luglio del 2022 e del 2023 aveva visto la Corriera della Toma partire da Porta Susa e portare i turisti ad Usseglio nelle domeniche dedicate alla Mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio. È un contributo alla riflessione sulle forme di mobilità sostenibile che nei prossimi anni dovranno diffondersi sempre di più, anche nei territori montani”.