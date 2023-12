È arrivato il pettirosso, simbolo dell’inverno e del Natale

Si potrebbe pensare che il pettirosso sia un uccello docile, ma non è affatto così. Il suo carattere è marcato proprio come il territorio che difende a spada tratta. Allontana senza pensarci due volte i simili di cui non gradisce la compagnia e nel periodo dell’accoppiamento dà il peggio di sé.

Perché è associato all’inverno ed alla neve

Semplice: durante l’inverno, quando si fa più forte la necessità di trovare cibo, pur essendo piuttosto schivo, il Pettirosso può avvicinarsi guardingo all’uomo, ad esempio quando, lavorando in giardino, smuove dalla terra vermi e insetti, di cui la specie è ghiotta. Più fa freddo più si avvicina a noi ed è per questo che è associato all’arrivo della neve.

Ai primi segnali di primavera scompare improvvisamente così come era apparso, ritornando a popolare le pendici delle montagne e colline. Allora diamoci da fare e lasciamo delle briciole su balconi e terrazzi, che possono sicuramente nutrire non solo i pettirossi, ma anche altre specie di volatili, come cinciallegre, merli e passerotti, che in cambio allieteranno le nostre giornate con il loro melodioso canto.

Il pettirosso in musica

Il particolare canto gorgheggiante del pettirosso incantò il grande compositore Fryderyk Chopin, che cercò di imitarlo nella melodia portante della “Grande Polonaise brillante”: da allora, quest’onore valse all’uccellino il soprannome di “Chopin dell’aria”.

I pettirossi-postini dell’epoca vittoriana