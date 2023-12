Scopri le Tecniche Avanzate di SEO Copywriting nel Corso di Francesco Belgrano

In un'era dominata dall'intelligenza artificiale e dall'evoluzione digitale, il linguaggio del successo online sta vivendo una metamorfosi. Il mondo del web si trasforma incessantemente, dando vita a nuove e specifiche figure professionali.

Mentre in passato bastava un web master per ottenere visibilità online, oggi i motori di ricerca si sono trasformati in sofisticati motori di risposta, affidandosi non solo ad algoritmi complessi ma anche a professionisti specializzati, come i SEO Copywriter: scrittori specializzati nella scrittura tecnica per i motori di ricerca che devono saper bilanciare l’ottimizzazione alla qualità e utilità del contenuto per l’utente. L’obiettivo di Google resta quello di fornire la risposta migliore alla ricerca online dell’utente.

In occasione del lancio del nuovo corso dedicato alla parte SEO tecnica del Copywriting, abbiamo intervistato Francesco Belgrano, il redattore e docente, un Consulente esperto di servizi SEO con oltre 20 anni di esperienza in ambito informatico.

“Vi presento il Corso dedicato alle Tecniche SEO per Copywriter, progettato insieme al mio team dopo anni di esperienza nel mondo della SEO e più di 1000 progetti realizzati a contatto con numerosi Copywriter, spesso carenti di competenze SEO fondamentali quando si scrive sul web.”

A chi si rivolge questo corso di SEO Copywriting a Imperia?

Il taglio tecnico e specializzato lo rende ideale per un vasto pubblico di corsisti: dalle aziende desiderose di migliorare la visibilità online dei loro contenuti, ai professionisti del settore digitale abili nella scrittura, ma in cerca di competenze SEO, ai principianti e agli appassionati che intendono intraprendere la carriera del Copywriting partendo dagli aspetti più tecnici.

Quando e dove si svolgerà il Corso?

La formazione si terrà venerdì 12 e sabato 13 gennaio nel nostro studio a Imperia o comodamente online in modalità webinar. Lo studio è una realtà innovativa che unisce professionisti del settore digital verticali e specializzati in differenti aree. L’occasione per seguire un corso realizzato da un esperto in una cornice vista mare e per trascorrere un weekend all’insegna della formazione di alto livello e assaporare la bellezza nel ponente ligure.

Cosa comprende il programma?

La prima parte teorica coprirà temi fondamentali come il funzionamento e le regole dei motori di ricerca, i punti da rispettare nella stesura di un testo online, le differenze di scrittura per un sito istituzionale, un e-commerce, un blog e altre tipologie, oltre alle evoluzioni e agli utilizzi dell'intelligenza artificiale.

Francesco Belgrano ha sottolineato nel corso dell’intervista che “il valore aggiunto del corso è la seconda parte pratica, con un workshop in cui analizzeremo progetti concreti, studieremo pratiche di successo e metteremo le mani in pasta insieme. Condividerò alcune metodologie e approcci agli strumenti pratici, come l'utilizzo di Excel per analizzare e ottimizzare i dati di ogni testo, e un metodo per velocizzare la scrittura, rispettando le regole di Google grazie all'intelligenza artificiale.

Se desideri ampliare le tue competenze di SEO Copywriting Tecnico, segna il weekend del 12 e 13 gennaio sul calendario! Per ulteriori informazioni e iscrizioni, visita la pagina del corso:

