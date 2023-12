Regina Margherita, un nuovo fluoroscopio all'Ortopedia grazie alla Fondazione Forma e a una speciale raccolta fondi

È entrato in azione nella sala Gessi dell’Ortopedia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita il nuovo Fluoroscopio, donato da Fondazione Forma grazie a una speciale raccolta fondi. E' stata lanciata sulla piattaforma di crowfunding For Funding di Intesa Sanpaolo cui hanno aderito diverse aziende e privati, con il patrocinio dell'associazione RFK Human Rights Italia, ha avuto Vittorio Brumotti in qualità di testimonial dell'iniziativa. Si è chiusa anche grazie all’importante contributo della Associazione Per Nia Onlus, nata con lo scopo di mantenere vivo il ricordo di un amico.

Il Fluoroscopio è un apparecchio radiografico che consente di guidare i medici durante le procedure chirurgiche e di confezionamento gessi, durante il posizionamento cateteri e di accessi venosi. Il modello donato (che è costato 85.000 Euro) consente una visione di maggiore dimensioni rispetto ai comuni fluoroscopi, mentre rispetto agli apparecchi radiologici convenzionali, il paziente e gli operatori ricevono una minore dose radiante. Sarà utilizzato in sala gessi per controllare le riduzioni delle fratture con maggiore efficienza e riduzione dei tempi. Inoltre tale apparecchiatura aumenterà la possibilità di successo delle riduzioni di fratture evitando interventi e relativi ricoveri.