Da Alba nelle Langhe un atleta per i fiumi e le strade del mondo

Amo vivere, liberamente, immensamente esprimendo il mio amore, rara essenza che non voglio sciupare. Scrivo volumi di storia, racconti, poesie e canzoni. Organizzo a Torino con Gros-Pietro il Premio Letterario I Murazzi, uno dei più importanti in Europa e mi occupo della associazione Aises a Roma di cui sono Vicepresidente, facendo anche il docente, come rappresentante dell'Italia al CEN di Bruxelles.

Ho scritto lo scorso anno per Edizioni della Sera un volume con amici sui migliori bar e ristoranti storici di Torino. Tra questi l'Armida, il circolo canottieri dove ci troviamo. È un racconto autobiografico, poiché sin da quando avevo 8 anni venivo coi miei genitori sulle rive del Po e vedevo i canottieri vogare. La possibilità di farlo anch'io è arrivata anni dopo. Oggi sono As. Tecnico della Fic e ho vinto nella mia carriera agonistica l'argento nei Master categorie singolo e doppio. E quest'anno proveremo a solcare le acque d'Italia ed andare a vincere nelle altre categorie. Il canottaggio all'inglese è lo sport più completo e per tutti. Come ho detto in una recente trasmissione Rai girata in parte in Armida, "nella vita occorre avere sempre il coraggio di andare controcorrente, come fanno i canottieri quasi tutti i giorni ".