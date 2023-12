Stasera a Torino metro aperta fino alle 3 di notte: sospese alcune linee bus

A Capodanno metropolitana in servizio fino alle tre di notte per permettere, a chi sarà in piazza Castello ad assistere al concerto dello Stato Sociale e Mace , di rientrare a casa. Il 31 dicembre la linea 1 sarà in servizio dalle 7 alle 3, mentre lunedì 1° gennaio i convogli circoleranno dalle 7 a mezzanotte e mezza.

Da domenica 31 dicembre fino alle ore 3.30 circa di lunedì 1° gennaio 2024 le linee N4 – S4 – N10 – W1 – W15 – W60 saranno deviate su percorsi alternativi per consentire i festeggiamenti di Capodanno 2024 che si svolgeranno in piazza Castello con concerto: saranno infatti chiuse al transito via XX Settembre (da via Bertola a corso Regina Margherita), via Pietro Micca (da via Bertola a piazza Castello), piazza Castello e via Po (da via Accademia Albertina a piazza Castello).