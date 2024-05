Messa in sicurezza della strada provinciale 23 a Champlas du Col di Sestriere

A Champlas du Col di Sestriere proseguono i lavori sulla Strada Provinciale 23 per il ripristino della circolazione a doppio senso di marcia e per ovviare ad un abbassamento del piano stradale conseguente alle abbondanti precipitazioni delle ultime settimane. Il cantiere ha l’obiettivo di stabilizzare il corpo stradale, da tempo soggetto a fenomeni franosi profondi, con evidenti cinematismi in superficie. A tal scopo sono stati realizzati e messi in funzione pozzi di emungimento di grande diametro. Prima di procedere alla riprofilazione della livelletta stradale e al pieno ripristino della carreggiata, si è proceduto alla messa in sicurezza del versante sovrastante la SP 23, con la realizzazione di gabbionate di contenimento.

I lavori a Champlas du Col sono finalizzati a garantire prima possibile la regolarità del transito a doppio senso di marcia, sia per quanto riguarda il traffico locale, sia in considerazione del prevedibile incremento del passaggio di autoveicoli nell’imminente stagione turistica estiva. La riprofilazione della livelletta stradale comporterà necessariamente una chiusura al traffico, che si protrarrà per due settimane lavorative, presumibilmente a partire dalla metà della prossima settimana, condizioni meteo permettendo.

Importanti eventi sportivi avranno presto come teatro la Provinciale 23, che nei suoi ultimi 10,4 km collega Sestriere con Cesana. Il 2 luglio è in programma il passaggio del Tour de France, in occasione della tappa Pinerolo-Valloire, mentre per domenica 7 luglio l’Automobile Club Torino ha programmato la quarantaduesima edizione della Cesana-Sestriere, gara internazionale di velocità in salita per auto storiche, valida per il campionato europeo e per quello italiano della montagna.

Incontrando i responsabili dell’organizzazione in seno all’Automobile Club Torino il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici e la responsabile della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana hanno assicurato che, come sempre e nonostante il maltempo abbia sinora rallentato le lavorazioni, sarà compiuto il massimo sforzo per concludere i lavori in tempo utile per consentire l’effettuazione delle prove e della gara. Per garantire la sicurezza della competizione e, più in generale, della circolazione sulla SP 23 è anche prevista una nuova pavimentazione nei tratti della strada che negli ultimi 12 mesi sono stati interessati da ammaloramenti dovuti alla normale usura e all’azione del gelo e disgelo a cui, nelle ultime settimane, si è aggiunto l’effetto delle piogge persistenti e abbondanti. Nei prossimi mesi sono inoltre previste la sostituzione dei tratti delle protezioni laterali che presentano segni di usura o degrado, la risagomatura o scarifica del piano viabile in alcuni punti, la manutenzione straordinaria di un ponticello al km 103+470 nel territorio del Comune di Cesana. Il progetto dei lavori di imminente realizzazione prevede una spesa di 500.000 euro. Dopo la Cesana-Sestriere, la Provinciale 23 sarà interessata domenica 21 luglio (la data è stata posticipata rispetto alle previsioni iniziali) dal passaggio della Gran Fondo ciclistica Sestriere-Colle delle Finestre.

A Mentoulles di Fenestrelle è tuttora percorribile a senso unico alternato la Strada Provinciale 23 del Sestriere al km 65+800 , interessata da un cedimento del versante roccioso a monte della carreggiata, con scivolamento a valle di alcuni massi rocciosi. Sul posto sono stati installati i semafori per la regolazione del traffico. È in corso un intervento di somma urgenza per la stabilizzazione del terreno e delle rocce a monte della carreggiata. La percorribilità a doppio senso di marcia verrà ripristinata appena possibile.

In queste settimane sono inoltre aperti alcuni cantieri per la messa in sicurezza della Provinciale 23 a Sestriere (tra Champlas du Col e il capoluogo comunale arrivando da Cesana e prima del bivio per la Provinciale 173 dell’Assietta, per chi proviene da Pinerolo) e a Pragelato (prima e dopo la frazione Duc). In questo caso si interviene sia a monte che a valle della carreggiata, per stabilizzare i versanti e ripristinare la funzionalità delle barriere laterali, con un investimento di 2 milioni di euro.

Sempre in zona, un altro intervento di somma urgenza viene realizzato nel tratto della Provinciale 215 Sestriere-Cesana interessato da un dissesto del versante sovrastante all’altezza della frazione Grangesises del Comune di Sauze di Cesana. Al momento è in vigore un senso unico alternato e si lavora per stabilizzare il versante sovrastante e impedire un nuovo scivolamento di materiale sulla carreggiata. Al di là degli interventi di somma urgenza, sulla SP 215 la realizzazione di muri di sostegno a monte e il ripristino della barriere laterali a valle della strada comportano una spesa di 1,6 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 500.000 euro per la ripavimentazione dei tratti ammalorati della strada, in particolare per quanto riguarda l’abitato di Sauze di Cesana. Tutti i lavori vengono programmati cercando di arrecare il minor disagio possibile all’utenza locale e turistica.