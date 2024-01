Non solo la calza, in Piemonte la Befana porta con sé anche un regalo per i golosi: la focaccia

Ma come per ogni festa che si rispetti, anche per l'Epifania si preparano ricette tipiche del territorio compresi, ovviamente, i dolci.

Tipica di tutto il Piemonte è la "fugassa d'la Befana" - focaccia della Befana in piemontese - un dolce a forma di margherita che, nel corso della sua evoluzione, è diventato simile, per certi versi, al panettone. Non per la forma, come accennato, ma per la "sostanza". Essa, infatti, è un pan brioche inizialmente costituito solo da farina, burro, uova e latte e decorato con lo zucchero. Alla prima ricetta poi si aggiunsero i canditi, importati, a prezzi non troppo convenienti, a partire dalle Crociate.