Abiti storici e un ballo iconico: la Palazzina di Stupinigi si trasforma nel set Disney de "La Bella e la Bestia"

Nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, nel giorno dell’Epifania, domani, sabato 6 gennaio, si entra nel magico mondo Disney e in uno dei momenti più iconici della storia del cinema: il ballo de “La Bella e la Bestia” nella messa in scena in abiti storici curata da Nobiltà Sabauda.

I personaggi più celebri della fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, che ha ispirato il film, rivivono nel Salone d’Onore della Palazzina che ha ospitato nella sua storia le grandi feste da ballo e i ricevimenti di nozze di casa Savoia. Lo spettacolo è in programma alle 15.30 e in replica alle 17.

Giovedì al Superga appuntamento con “Lo Schiaccianoci”

Giovedì 11 gennaio, invece, al teatro Superga di Nichelino dalle ore 21 l’acclamata e prestigiosa compagnia di balletto russo Russian Classical Ballet mette in scena “Lo Schiaccianoci”, il balletto classico basato sulla fiaba “Lo schiaccianoci e il re dei topi” di E.T.A. Hoffmann.

Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova si propone, già dalla sua fondazione nel 2005 a Mosca, di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm. La preparazione accademica e le esperienze internazionali del corpo di ballo e dei solisti si sposano con l’irriverenza di talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.