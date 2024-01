I custodi del futuro alla Palazzina di Stupinigi: attività per famiglie sulla conservazione del nostro patrimonio

Le residenze storiche sono organismi fragili e preziosi e il prendersene cura, con azioni costanti e continue, è alla base del loro stato di buona salute.

“I custodi del futuro” di domenica 14 gennaio alle ore 15.45 è un’attività per famiglie finalizzata alla conoscenza dei rischi che possono correre le collezioni conservate nelle residenze-museo e dei comportamenti corretti da adottare. Il “prendersi cura” come buona abitudine e proposito per il nuovo anno.

L’attività è organizzata dai Servizi Educativi della Palazzina di Caccia di Stupinigi, in collaborazione con il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale.

Per info: www.ordinemauriziano.it