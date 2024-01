A Moncalieri il gruppo "Nonni al centro" affronta 'le domande difficili' dei bambini

La biblioteca civica Arduino di Moncalieri, in collaborazione con il gruppo "Nonni al centro", propone un ciclo di incontri per far discutere, confrontarsi e scambiare opinioni ed esperienze di vita gli anziani con i propri nipoti.

Come nascono i bambini

Il secondo incontro del ciclo 'Le domande difficili' ha come tema la nascita, argomento che spesso mette in imbarazzo gli adulti interpellati dai bambini, ma che necessita di spiegazioni corrette. Come rispondere? I nonni devono affrontare l'argomento o dire ai bambini di parlare con i genitori? Quanto approfondire il tema? Ci sono libri che possono aiutare a spiegare in modo corretto?

Appuntamento alla Arduino

Queste ed altre domande verranno poste alla psicologa, la dottoressa Anna Pollaccia, che aiuterà a trovare le giuste risposte. L'appuntamento è per giovedì 15 gennaio, a partire dalle ore 17.30, alla biblioteca Arduino.

Introduce Laura Pompeo, assessore alla Cultura e alle Pari opportunità della Città di Moncalieri: sarà presente anche l'assessore alla Persona e alla Terza Età Silvia Di Crescenzo. Modera: Miresi Fissore, coordinatrice del gruppo "Nonni al centro".