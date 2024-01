Gtt, linea 4 deviata. I passeggeri restano spiazzati: "E adesso dove andiamo?"

La linea 4, che taglia in due la città da zona Lingotto e per tutto il centro fino a Falchera, sarà deviata fino alle 18 di venerdì 19 gennaio. In particolare, in direzione strada del Drosso: da via Arsenale angolo corso Matteotti deviata per corso Matteotti, corso Re Umberto, via Barrili, corso Turati, percorso normale. In direzione Falchera: da corso Unione Sovietica angolo corso Lepanto deviata per corso Lepanto, corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, percorso normale.