Fratelli d'Italia sulle barricate contro il Comune: "Cambiate la viabilità in via Boccardo e del Ridotto"

Scontro tra Comune, e una parte della Circoscrizione 5, per il cambio di viabilità nell’area attorno al mercato di piazza della Vittoria. Negli scorsi mesi la Città ha deciso di invertire il senso di marcia su via Giovanni Boccardo e su via del Ridotto, nel tratto compreso tra via Stradella e via Chiesa della Salute.

Pedonalizzata via Vibò

Il provvedimento - come aveva spiegato all’epoca il consigliere del Pd Simone Tosto, primo firmatario di una mozione - consentiva di raggiungere via Cigna e corso Vercelli senza accedere a piazza Baldissera, alleggerendone il traffico. Una modifica determinata anche dalla pedonalizzazione di una parte di via Michele Antonio Vibò.

Una risposta al problema è arrivata dal cambio di senso di marcia su via Boccardo, con le macchine direzionate verso via Conte di Roccavione. Inversione di transito anche per via del Ridotto.

Fratelli d'Italia sulle barricate

Cambiamenti che non piacciono a Fratelli d’Italia, che per il prossimo 13 gennaio ha organizzato una raccolta firme per chiedere la revoca delle due modifiche.

"La viabilità attuale decisa dal Comune, - spiegano gli eletti in Circoscrizione 5 di FdI Cinzia Redavid, Carmela Ventra, Alfredo Ballatore e Bruno Francavilla - non ha portato alcun beneficio né alle attività produttive tantomeno ai residenti della zona”. “Di contro, -aggiungono - ha provocato solo ingorghi e disagi al traffico urbano".

La raccolta firme si terrà in piazza Chiesa della Salute dalle 10 alle 17.