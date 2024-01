La metro viaggia in ritardo verso Rivoli: si dovrà aspettare il 2025 per le 4 stazioni in zona Ovest

Nel 2020 era partito il primo lotto di lavori Certosa-Collegno per il prolungamento dell'attuale tracciato della metro. Oggi i lavori vedono realizzate solo le opere civili: " Sulla linea 1 verso ovest al momento abbiamo completato le gallerie e sono in fase di lavoro gli armamenti della sede del treno – ha spiegato Bernardino Chiaia , amministratore delegato di InfraTo ed anche commissario della Linea 2 della metropolitana torinese – Sono installate le porte di banchina e l'inaugurazione è prevista per il 2025 ".

Per arrivare al prolungamento della linea 1 hanno collaborato il Comune di Torino e la Città di Collegno: "C'è stato un periodo in cui abbiamo dovuto affrontare problemi a seguito del coronavirus e poi dell'aumento dei prezzi dei materiali – ha dichiarato il sindaco di Collegno Francesco Casciano – ci affidiamo alla capacità della città di Torino per poter recuperare qualcosa in termini economici. Facciamo il tifo affinché si finisca entro il 2025".

Casciano: "Obiettivo inaugurazione nel 2025"