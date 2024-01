Deportato a Mauthausen, Giovanni Battisti ricordato con una pietra d'inciampo dall'artista tedesco Gunter Demnig

In ricordo di Giovanni Battisti, deportato in Germania dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, la città di Torino ha inserito nel marciapiede di via Bertola, davanti alla galleria San Federico, una pietra d'inciampo per ricordarlo.

La deportazione a Mauthausen

Giovanni Battisti fu arrestato dalle brigate nere nel marzo ’44 e successivamente venne deportato in Germania. Morì nel campo di concentramento di Mauthausen un anno. La pietra d'inciampo per il suo ricordo è stata collocata proprio dal creatore dell'iniziativa, l'artista tedesco Gunter Demnig.