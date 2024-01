Da Off Topic l'incontro con Laura Nacci e Marta Pettolino Valfrè, “Che palle sti stereotipi"

Giovedì 18 gennaio alle 18.30, insieme alle autrici Laura Nacci e Marta Pettolino Valfré, a Off Topic si indaga come le parole che usiamo non solo descrivano la realtà ma anche i nostri pensieri e comportamenti, attraverso la presentazione del libro “Che palle sti stereotipi: 25 modi di dire che ci hanno incasinato la vita”.

L’evento a cura di The Goodness Factory è un viaggio ironico, ma serissimo, attraverso i modi di dire stereotipati e stereotipanti di uso quotidiano che nasce nell’ambito di MIND THE GAP OFF, il ciclo di eventi in avvicinamento al festival transfemminista MIND THE GAP, insieme alle due autrici e con Ella Marciello, che ne modererà la presentazione.

Occuparsi delle parole vuol dire soprattutto prendersi cura di sé e della propria mente e non esistono cose più urgenti di dedicarci a noi e al rapporto con le altre persone. Questo viaggio ironico e al contempo serio ci porta, attraverso i modi di dire che spesso usiamo inconsapevolmente, all’interno di una società ancora troppo maschilista, nella quale le donne troppo spesso mettono in atto comportamenti auto-sabotanti. Sono parole “di seconda mano”, che utilizziamo senza compiere una vera e consapevole scelta, sono parole non nostre ma che, nel momento in cui le pronunciamo, dicono tanto anche di noi, di chi siamo, di cosa (senza rifletterci) pensiamo e di come ci comportiamo.

Grazie alle riflessioni di Laura Nacci e Marta Pettolino Valfrè, impariamo a riscrivere la nostra voce interiore, a disinnescare i nostri automatismi in modo che, quando staremo per esclamare a una donna: “Hai proprio le palle!”, ci verrà da ridere ripensando a cosa vuol dire, a quanto sia assurdo, e ci porterà a domandarci: “Sono veramente io che sto scegliendo questi termini?”, “Chi è la padrona o il padrone della mia mente?” e ancora: “Posso amare le parole che ho detto?”.