Cirio dà il via alla campagna elettorale: "Su sanità invertito rotta: fatto più dei 5 anni di Chiamparino" [VIDEO]

La conferenza stampa di inizio 2024 segna ufficialmente l'avvio della campagna elettorale per il presidente Alberto Cirio. Se il centrosinistra ha deciso di puntare gli attacchi, compresi i manifesti, sulle mancanze della giunta di centrodestra in campo sanitario, oggi il Governatore ha risposto in maniera netta: "Abbiamo fatto più dei cinque anni di Chiamparino".