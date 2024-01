Ballerini rallegrano la domenica di via Roma: è il flash mob del cast di "Saranno Famosi"

Sorpresa a ritmo di musical oggi a mezzogiorno per chi passeggiava in via Roma. Proprio all'incrocio con piazza Castello, infatti, i giovani ballerini del cast di "Fame - Saranno Famosi" hanno infatti improvvisato un flash mob sulle piú famose canzoni del musical che andrà in scena al Teatro Alfieri di piazza Solferino dal 18 al 27 gennaio.