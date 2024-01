Investimento in via Duchessa Jolanda: donna trasportata al Cto, è grave

Investimento questa mattina a Torino in via Duchessa Jolanda e corso Inghilterra, una donna di 66 anni è stata travolta da un bus della linea 56 Gtt. Trasportata in ambulanza al Cto, sarebbe in condizioni critiche.

Oltre ai sanitari della Croce Verde Torino sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Torino che hanno lavorato per estrarre la donna da sotto il mezzo. Sul posto anche i tecnici Gtt e gli agenti della polizia locale. La corsa del 56 è stata temporaneamente deviata e ripristinata verso le 10.30.

Sull'accaduto indaga la polizia locale.

Sempre all'alba di oggi si è verificato un altro incidente all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio e corso Duca degli Abruzzi.

Due auto si sono scontrate e nell'impatto, la macchina furgonata si è ribaltata. Un automobilista è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Mauriziano in condizioni non gravi. Disagi per la circolazione con lunghe code. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco di Torino Centrale e la polizia locale che sta facendo i rilievi e dirige il traffico.