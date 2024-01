Si arena il bando per i battelli sul Po, la Giunta rassicura: "Gara non è andata deserta, non siamo spaventati"

Il cronoprogramma prevede che a inizio della prossima settimana debbano partire i primi cantieri sulle sponde del Po, in primavera sarà ripresentato l'appalto per i battelli mentre la conclusione di tutti i lavori è prevista per fine 2025.

Non preoccupa il mancato appalto per i battelli del Po. Nelle scorse settimane si era parlato della gara andata a vuoto tra novembre e dicembre per quanto riguarda la navigabilità del fiume , ma la Giunta comunale ha precisato di essere nei tempi e rassicurato sul nuovo bando.

L'assessore al verde Francesco Tresso - in seduta comune con la sesta commissione e quella dei servizi locali pubblici - ha specificato che ad essere andata male è stata solo la gara sull'acquisto dei battelli, mentre i lavori procedono regolarmente. "Abbiamo due gare - ha spiegato - una per tutti i lavori infrastrutturali e quella è stata appaltata e aggiudicata. L'altra è per acquistare i battelli, è stata bandita ma nessun operatore di quelli che hanno partecipato - tutti stranieri - aveva i requisiti, ma non è andata deserta, solo non erano ammissibili secondo la nostra normativa".

Tresso rassicura: "Nessuna preoccupazione"

"Non ci spaventa come cronoprogramma perché i battelli vanno dopo le infrastrutture. In seguito a questa prima gara ci hanno contattato molti operatori interessati con cui stiamo dialogando. In Italia ci sono 30 giorni di tempo e in molti ci hanno detto che non hanno avuto il tempo per presentare un'offerta ma sono interessati", ha concluso l'assessore.