Canile di via Germagnano, l'Enpa rassicura: "Abbiamo coperte in abbondanza, cani e gatti sono al caldo"

Falso allarme per il canile di via Germagnano. Nei giorni scorsi su diverse pagine facebook infatti è comparso un post in cui si chiedevano aiuti per il rifugio perché non c'erano abbastanza coperte per scaldare gli animali.

"I cani stanno morendo di freddo" si leggeva nell'allarmante post.



Per fortuna si tratta di un post falso. "Si tratta di un errore - spiega Tiziana Berno, responsabile Enpa, l'associazione che gestisce il canile -non sappiamo chi abbia fatto quel post dicendo che i cani stavano mordendo di freddo, noi in canile abbiamo il riscaldamento, le coperte e i lenzuoli ci servono per i cuccioli. In questo periodo per via di un sequestro ne avevamo tanti, per ora ne abbiamo ricevute tantissime e abbiamo anche difficoltà a stoccarle, non essendo il nostro magazzino enorme".

Resta la gratitudine per chi si è mosso per venire incontro alla struttura che ospita ad oggi 80 cani e 20 gatti.

Non è comunque la prima volta che si verifica un episodio del genere.

"Anche l'anno scorso aveva cominciato a circolare in rete un messaggio simile" conferma la responsabile.