Vendeva toner e ricambi per stampante ai carabinieri spacciandoli per originali, invece erano "rigenerati". Arrestato un imprenditore di 39 anni

I militari del Servizio Amministrativo, a cui compete l’adozione delle procedure pubbliche di acquisto sul libero mercato di beni e servizi, hanno segnalato una presunta anomalia circa la fornitura di toner e drum per le stampanti che avrebbero dovuto essere originali e non rigenerati, come previsto dal bando di gara, vinto da una società con sede in Benevento. Nel dettaglio, all’atto della fornitura, i toner e i drum di una nota multinazionale sembravano del tutto identici a quelli originali, addirittura dotati di codici identificativi e marchi anticontraffazione, ma dopo la consegna ed a seguito di una verifica effettuata direttamente con l’azienda produttrice è emerso che i lotti di produzione non combaciavano.



A far scattare i sospetti è stata la non regolarità degli involucri di smaltimento dei toner, che trattandosi di rifiuti speciali, sono realizzati seguendo le normative europee. Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, hanno permesso di raccogliere ulteriori indizi, che sono al vaglio dell’autorità giudiziaria, circa la modalità con cui l’imprenditore ed altri collaboratori avrebbero realizzato la contraffazione, ottenendo un ritorno economico illecito. Infatti l’azienda, specializzata anche nella rigenerazione di toner esausti, avrebbe reperito sul mercato le carcasse di toner esauriti della nota azienda di stampanti e poi, una volta ricaricati, riconfezionati e realizzati in imballi identici agli originali ed addirittura etichettati con codici a barre inesistenti.