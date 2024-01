La firma di Nespolo per il nuovo simbolo della Regione: tutto il Piemonte nei suoi luoghi simbolo [FOTO]

Il Piemonte si rifà il look. E per riuscirci si regala anche un nuovo simbolo, dalla profonda vena artistica. Si tratta di un grattacielo stilizzato, ma anche una tavola (quasi una "pala" come nelle antiche opere d'arte religiosa) che con grandi macchie di colore ripercorre e affianca alcuni dei simboli della regione. Dalla Sacra di San Michele alla 500, dalle bottiglie di Asti e Barolo a Sant'Andrea, passando per la mora, i giandujotti e i gioielli. C'è anche il futuro, con i rover dell'aerospazio.