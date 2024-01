Gabriele Salvatores incontra il pubblico al Circolo dei lettori

Per la rassegna Parole&Cinema al Circolo dei lettori, l'incontro con Gabriele Salvatores.

L'evento realizzato in collaborazione con Associazione Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte si svolgerà martedì 23 gennaio alle ore 21.

L'incontro con il regista partirà da Lasciateci perdere (Rizzoli) con Paola Jacobbi, co-autrice di Lasciateci perdere, modera Roberta Scorranese

Regista di pietre miliari come Mediterraneo, Io non ho paura, e L'Educazione Siberiana, arriva dal 2023 con l'uscita della sua ultima opera Il ritorno di Casanova.



Autore di un cinema libero, eclettico, spesso addirittura sperimentale, impossibile da incasellare, Gabriele Salvatores si racconta per la prima volta in modo inedito. Apre i cassetti della memoria condividendo il personale e il politico, l’amore e l’amicizia, la passione per il cinema, la musica e il teatro.