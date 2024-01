Borgo Dora, imminente la riasfaltatura del parcheggio del Cortile del Maglio

Proseguono gli interventi urbanistici a Borgo Dora: è imminente, infatti, la riasfaltatura del parcheggio del Cortile del Maglio.

I lavori iniziano domani

I lavori, come annunciato dai cartelli installati da qualche giorno intorno al piazzale nell'area compresa tra il Sermig, la Scuola Holden, il Giardino Pellegrino e il Balon, inizieranno domani lunedì 22 gennaio e andranno avanti “fino a cessate esigenze”.

Gli interventi in zona

Il rifacimento dell'asfalto si aggiunge agli interventi ancora in corso sulla fognatura, in fase di potenziamento a causa dei frequenti allagamenti in caso di forti piogge.