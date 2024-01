Cancelli divelti e panchine rotte: i fondi europei cancellano il degrado dai Giardini Saragat

Nella primavera 2024 al via i lavori: previsi anche nuovi tavoli da picnic e gioco

Al via nella primavera 2024 ai lavori di riqualificazione del giardino Saragat, nel cuore di Barriera di Milano. Siamo in via Ruggero Leoncavallo, a Torino nord.

Machete abbandonato

Una zona di profondo degrado: nell’area verde, poco prima di Natale, era stato ritrovato un coltello piantato nella terra. A poca distanza, in via Petrella, sul sedile posteriore di una macchina abbandonata era stato rinvenuto un machete.

Riqualificate panchine e cestini

Grazie ai fondi del Pnrr, il giardino Saragat verrà riqualificato. Nello specifico, come ha spiegato l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso su sollecitazione della consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano, verrà fatta la manutenzione degli arredi presenti. Verranno recuperati panchine, cestini e porta biciclette, a cui si aggiungeranno nuovi tavoli da picnic e da gioco.

Clochard sotto i portici

Verrà poi ripristinata la recinzione divelta dai vandali e sostituita quella attuale dell’area giochi. “La presenza di alcuni senza fissa dimora – ha proseguito l’esponente della giunta – accampati sotto il porticato di via Leoncavallo incide negativamente sulla fruibilità della porzione di territorio, che sarà oggetto di un programma di riqualificazione promosso dalla Città”.

Damilano (Torino Bellissima): "Speriamo venga restituito ai residenti"

"Bene le notizie sugli interventi di riqualificazione di questo spazio verde, - ha replicato Damilano di Torino Bellissima - speriamo verrà presto restituito alla disponibilità dei residenti. Sarà importante anche continuare a vigilare sulla sicurezza perché non si ripetano altri episodi di delinquenza e violenza".