Grugliasco, colpo da 65 mila euro: rubata in un concessionario la Ducati Lamborghini Streetfighter

Un colpo da professionisti, che ha fruttato (almeno) 65 mila euro. Nei giorni scorsi a Grugliasco i ladri sono riusciti a rubare da un concessionario di corso Allamano il modello 'limited edition' della Ducati Lamborghini Streetfighter. Una moto per amanti e collezionisti, realizzata in poche centinaia di esemplari, ragione per cui viene da pensare che il furto sia avvenuto su commissione, magari di qualche appassionato che vive fuori Italia, disposto a tutto, anche ad infrangere le regole per avere il mezzo.

Furto su commissione?

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i ladri hanno prima divelto la recinzione che divide il concessionario da terreni confinanti e poi hanno sfondato la vetrina dove era esposta la moto. L'allarme è suonato, ma i ladri avevano pronto un veicolo dove caricare la Ducati e sparire con il favore della notte e molteplici direttrici in cui far perdere le proprie tracce.