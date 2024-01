Collegno, il caso del superamento del Campo rom approda alla Camera dei Deputati come caso di studio

Il Campo fu realizzato nel 1997 anche con il contributo economico delle famiglie nomadi. Partì ospitando le 450 persone del Campo di Via Don Milani e man mano che gli interventi di inserimento scolastico, sociale e lavorativo.

Nel 2019 si contavano circa 150 persone presenti e da qui si è concretizzato il progetto di chiudere il campo grazie ai bandi vinti dal Comune: del Ministero delle Infrastrutture un finanziamento di 250 mila euro e dei fondi PNRR per 500 mila euro. Un percorso che si è concluso il 2 agosto 2023, con l'uscita dell'ultimo nucleo familiare.

“L'amministrazione comunale di Collegno - spiega Casciano - ritiene che il percorso di superamento del campo sia stato un successo di cui andare orgogliosi, in quanto ha consentito di garantire ai residenti il diritto alla vita dignitosa e all'inserimento nella società. Ancora una volta coinvolgere le persone e la comunità intera in percorsi che richiedono impegno e collaborazione da parte di tutti, trasforma un problema in una opportunità di crescita”.