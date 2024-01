Claudio Baglioni per l'ultima volta sul palco dell'Inalpi Arena

"Chiamo il mio giro d’onore, chiamo 1000 giorni, vorrei cantare e suonare ancora per 1.000 giorni e concedermi quello che fanno a volte proprio gli sportivi, quel giro in cui rallenti un po’ e finalmente passi tra le persone a goderti l’ultimo applauso, il fatto che insieme a tante di quelle persone hai costruito questo cammino. Mi ricordo una cosa che diceva mio padre, che dal ring si scende sempre quando si è vincenti, quando non si diventa dei pugili suonati, io vorrei restare più che un suonato un suonatore, sempre, il più possibile". Con queste parole, Claudio Baglioni ha annunciato la sua decisione di terminare la sua straordinaria carriera musicale tra 1.000 giorni, entro la fine del 2026.

Il 2024 celebra i sessanta anni di vita artistica: 60 anni dal primo palcoscenico, 60 anni suoi e del suo pubblico, 60 anni di piccole e grandi storie musicali e "aTUTTOCUORE" rappresenta il congedo definitivo dalle grandi arene indoor, il primo importante passo che segna l’inizio del countdown dell’addio alle scene.

La sua carriera nasce nel 1964, quando Baglioni appena tredicenne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di Paul Anka “Ogni volta”. A 60 anni da quel 1964, sceglie di dare il suo saluto finale alle grandi arene indoor portando in scena "aTUTTOCUORE", la sua opera show più spettacolare e affascinante.

"In questo gran finale ci saranno una serie di progetti, tutti ultimi giri, ognuno dei quali non verrà ripetuto. Di primati ne ho conseguiti tanti. Molte cose le ho fatte per primo, ed è primo per vendite, nella storia del mercato italiano, un mio album: “La vita è adesso”. E ho pensato appunto che la vita è adesso. "aTUTTOCUORE" è lo spettacolo migliore che sono riuscito a portare in tutti questi anni nelle arene, all’aperto e al chiuso"

"Ho tagliato il traguardo di questi 60 anni, di questa gara, di questa impresa, e ho deciso di chiudere questa bellissima storia umana e musicale, piena di soddisfazioni. Devo tanto al destino, alla sorte, a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni e mi piacerebbe godermi senza affanni e con un ritmo più rilassato 1000 giorni di me con voi".

Il cantante sarà per l'ultima volta il pubblico dell'Inalpi Arena (l'ex Pala Alpitour) da questa sera fino a sabato 27 gennaio.

Per info: www.friendsandpartners.it