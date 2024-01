Pagella Non solo Rock: aperte le iscrizioni per l'edizione 2024

Pagella Non Solo Rock 2024 si rinnova e torna con una nuova formula.

L'edizione 2024 si svilupperà in tre fasi.

Per tutte le iscritte e gli iscritti sarà confezionato gratuitamente il press kit: intervista, showcase, video e shooting fotografico. Se verranno selezionati dalla giuria accederanno alla seconda fase: le semifinali.

La giuria selezionerà fra i press kit 16 progetti musicali che avranno l'opportunità di esibirsi dal vivo nei più importanti live Club torinesi, in apertura di band riconosciute a livello nazionale. Le migliori 6 proposte artistiche a giudizio della giuria parteciperanno alla terza e ultima fase: la finale.

I cinque finalisti si contenderanno il primo posto dell'edizione 2024 di Pagella Non Solo Rock in una finale inserita in un contesto di Festival Musicale Estivo.

Le iscrizioni termineranno lunedì 4 marzo.

Per info: www.comune.torino.it/pagerock