Rivalta, proposta per potenziare la sicurezza nella rotatoria di Tetti Francesi

È stata presentata, dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Rastelli, una proposta di Ordine del Giorno, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale di Rivalta, per richiedere e sollecitare Città Metropolitana (ex Provincia) ad effettuare urgentemente la messa in sicurezza della rotatoria di “Tetti Francesi”, lungo la SP 143, Circonvallazione di Orbassano, e proprio a confine con Rivalta di Torino.

Nei pressi della rotatoria, lungo la SP 143, riferisce il Consigliere di opposizione, Massimiliano Rastelli, sono occorsi nel corso degli anni numerosi incidenti, tra i quali quello avvenuto in data 23 maggio 2019, con l’investimento di una donna incinta e in seguito al quale la figlia della donna investita nacque prematuramente con parto indotto, e l’ultimo dei quali, avvenuto invece in data 12 dicembre 2023, con esito mortale per un giovane di soli 18 anni;

Molti pedoni, afferma il onsigliere di centrodestra, Massimiliano Rastelli, hanno paura ad attraversare la superstrada, nell’unico punto consentito, e sono in pensiero per i propri familiari, facendosi spesso mandare un SMS per essere rassicurati.