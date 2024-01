Vandali danno fuoco a legna e spazzatura in piazza Livio Bianco

Vandali in azione questa sera in piazza Dante Livio Bianco. Intorno alle 18.30 un gruppo composto da due ragazzi ha dato fuoco ad un cumulo di immondizia, legname vario e forse qualche arredo urbano: un azione probabilmente determinato dalla noia.

Come si vede in un video-testimonianza, la coppia prende pezzi di legno e i sacchetti della spazzatura dai cestini, gettandoli nelle fiamme per alimentarle. Vicino a loro un gruppo di coetanei, che in disparte assiste alle loro bravate.

Allarme