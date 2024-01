Teatro: allo Spazio Kairos la settimana della stand up comedy, dal 31 gennaio 5 serate di spettacoli

Una settimana dedicata alla stand up comedy. E' in programma da mercoledì 31 gennaio a domenica 4 febbraio allo Spazio Kairos, il teatro aperto in piena pandemia, da Onda Larsen, in via Mottalciata 7 a Torino, in un ex fabbrica di colla riadattata che sorge al confine tra Barriera di Milano, Regio Parco e Aurora.

A organizzarla è Onda Larsen che, in questi anni, sta lavorando molto per avvicinare nuovo pubblico, soprattutto giovane, al teatro. E la stand up comedy è un genere moderno, che piace molto: "E' uno strumento di satira forte sulla società - spiega Riccardo De Leo, vicepresidente di Onda Larsen - La stand up comedy permette ancora di ironizzare su argomenti ormai intoccabili, è una trasgressione del buon costume e del politically correct".

Così, per cinque giorni, verranno proposti cinque spettacoli diversi: tra i titoli, anche un debutto nazionale. Sul palco artiste ed artisti. Ad aprire sarà infatti una donna, Giorgia Goldini, con "Sto bene di brutto", poi tocca alla torinese Giulia Cerruti con "Monologo di donna con pecorino", quindi c'è Teatrosequenza con "Harold" e il mattatore Dario Benedetto con "Plastica fantastica", al debutto nazionale. A chiudere Francesco Giorda e Stefano Gordo del Teatro della Caduta e "Imp(r)ostori". Onda Larsen, peraltro, organizza nei suoi spazi, tra i numerosi corsi di teatro, anche un percorso aperto a tutti di stand up comedy tenuto proprio da Dario Benedetto.