Buche-cratere sulla collina di Torino, ma anche in corso Dante e corso Unità d'Italia

Asfalto "groviera" sulla collina di Torino. A Cavoretto, in strada Santa Lucia, sono presenti profonde buche: in alcuni punti il sedime stradale ha ceduto ed è sprofondato di diversi centimetri. In altri gli avvallamenti raggiungono anche il mezzo metro di estensione.

Asfalto groviera in Circoscrizione 8

A denunciare lo stato di degrado in cui versa la zona attorno al parco Europa il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Ma anche in corso Dante, corso Unità d'Italia e strada comunale San Vito il manto stradale risulta pesantemente ammalorato. E la situazione sembra destinata a non risolversi sul breve periodo.

"La colmatura delle buche, a seguito di segnalazione, - ha spiegato l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso - avviene in maniera tempestiva". "Più complessa - ha aggiunto - risulta la programmazione di interventi risolutivi con gli appalti di manutenzione straordinaria che, a causa delle ridotte risorse disponibili, possono intervenire su un ventaglio ristretto di località".

La mappa degli interventi

Nello specifico per la Circoscrizione 8 sono programmati, per tutto il 2024 e nella primavera 2025, i seguenti interventi: strada San Vito, da corso Giovanni Lanza a viale Curreno (ex ospedale San Vito); corso Giovanni Lanza tra viale Gioannetti e piazzale Villa della Regina; corso Dante, tra corso Massimo d'Azeglio e corso Galileo Ferraris; via Berthollet, da corso Massimo d'Azeglio a via Nizza; via Giotto, da via Menabrea a corso Bramante; via Biglieri, da via Nizza a via Genova; via Genova da corso Caduti sul Lavoro e via Nizza.

"Torino - ha replicato Firrao di Torino Bellissima - continua a essere una groviera, con buche profonde e decisamente pericolose". "Abbiamo anche chiesto - ha aggiunto l'esponente di minoranza - un aumento delle risorse in sede di budget, ma purtroppo non si è visto nessun cambio di passo".