Valentina Lodovini inaugura Alias, la prima rassegna di incontri sulla traduzione al Circolo dei Lettori

Sarà l'attrice Valentina Lodovini a inaugurare la nuova rassegna organizzata dalla Fondazione Circolo dei lettori e Scuola del libro.

ALIAS. Incontri sulla traduzione, un simposio sul tradurre, su chi traduce e chi sogna di farlo. Tra giovedì 1 e sabato 3 febbraio a Torino al Circolo dei lettori si alternano incontri dedicati alla teoria e alla pratica di uno dei più affascinanti mestieri legati al mondo del libro.

Giovedì alle 21 al Circolo dei lettori con l’attrice Valentina Lodovini legge Margaret Atwood, aprendo le porte di questo universo da esplorare in cinque lezioni tenute da chi ha prestato la penna a classici della letteratura di ieri e di oggi. A introdurre le letture, Gaja Cencarelli (in videocollegamento), traduttrice in Italia di Margaret Atwood, racconta il lavoro sui romanzi della scrittrice canadese.

Durante i tre giorni, Alias indaga gli aspetti più camaleontici del mestiere della traduzione che richiede solitudine ma suscita contatti inaspettati, costringe all’attenzione ma addestra alla fantasticheria. Partendo da scrittori e scrittrici del calibro di Herta Müller, Thomas Mann, Jean-Marie Le Clezio, Elfriede Jelinek, Heinrich Böll, Annie Ernaux, Bertolt Brecht e Margaret Atwood, il festival esplora i problemi della resa linguistica grazie a traduttori e traduttrici che ogni giorno affrontano la difficoltà e il piacere di tradurre opere immortali, il filo sottile tra paradosso e intraducibilità, il bisogno di capire quando la forma è sostanza e quando invece la scrittura è solo un veicolo per raccontare delle storie. Tra le traduttrici e i traduttori protagonisti di Alias intervengono Federica Aceto, Gaja Cenciarelli, Marco Federici Solari, Lorenzo Flabbi, Gine Maneri, Vittoria Martinetto, Fabio Pedone. Oltre le lezioni, tre traduttrici Margherita Carbonaro, Maurizia Balmelli, Anna Ruchat che hanno lavorato a libri di premi Nobel si siedono alla tavola rotonda Nobel oblige per confrontarsi sulla sfida di vedersela con grandi voci della letteratura recente.

