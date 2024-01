Una maratona di eventi conclude i primi 70 anni dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema

Cinema per tutto il giorno, ma anche libri, per tutti, dalle famiglie ai cinéphiles. L’AMNC – Associazione Museo Nazionale del Cinema, a conclusione dell’ampio programma per il suo 70° anniversario, propone l’iniziativa Una lunga domenica di passioni nella giornata del prossimo 4 febbraio, quando ha programmato diverse attività dal pomeriggio alla sera. L’intento è allargare la proposta per coinvolgere un pubblico più ampio possibile parlando di cinema e libri.

Si parte alle 15.30 con il quarto appuntamento della rassegna AffiDarsi 6: la proiezione del film d’animazione Il gatto con gli stivali 2, l’ultimo desiderio di Joel Crawford (Stati Uniti, 2022, 102’) al Centro Studi Sereno Regis. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, ma visto il successo dell’iniziativa è consigliabile presentarsi all’evento con largo anticipo .

Gli odori e le emozioni nel romanzo di Alessandra Nunziante

Lo spazio di via Garibaldi 13 ospiterà poi, alle ore 18.00 presso la Sala Gabriella Poli, la presentazione del libro Anime riciclate di Alessandra Nunziante, edito da Affiori. Con l’autrice, durante un evento a ingresso libero fino a esaurimento posti (ma è possibile prenotare qui: https://bit.ly/4b0zdw9), interverrà Valentina Noya, vicepresidente di AMNC.

Nel romanzo, Alessandra Nunziante (scultrice, pittrice e artista torinese, classe 1991) racconta un percorso di dolore e buio che si apre alla luce e al sollievo. La storia di un uomo che si ritrova negli strascichi di tutte le vite che l’hanno accarezzato, poi abbandonato, e alla fine riportato alla trasparenza del presente.

Il cinema di Robert Mulligan

Alle ore 20.30, gli eventi si sposteranno al Cinema Massimo, dove l’AMNC, con il Museo Nazionale del Cinema, promuoverà un omaggio a Robert Mulligan con la presentazione del volume Il cinema di Robert Mulligan, curato da Mario Molinari e Fabio Zanello (Edizioni Falsopiano). A moderare l’appuntamento con i due curatori sarà Edoardo Peretti, segretario generale di AMNC e curatore di Parole&Cinema.

Seguirà la proiezione del film Il buio oltre la siepe, una delle opere più celebri di Robert Mulligan (To Kill a Mockingbird, Stati Uniti, 1962, 129’, b/n, v.o. sott.it.), tratto dal capolavoro letterario di Harper Lee e vincitore di tre Oscar nel 1963 (ingresso all’evento: 6 euro intero, 4 euro ridotto).

Il libro di Mario Molinari e Fabio Zanello, per la prima volta, sistematizza le interpretazioni dei film del cineasta riconoscendone il valore di testimonianza e la singolarità all’interno di una dimensione produttiva attraversata da tensioni, condizionata dalle aspettative. Un mondo del cinema in cui Robert Mulligan seppe destreggiarsi, conservando l’attenzione per i suoi temi prediletti e salvaguardando garbo e sensibilità.

Per info: https://amnc.it/