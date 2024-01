Il ladro svaligia un'auto parcheggiata in doppia fila, poi minaccia i proprietari con un coccio di bottiglia: arrestato

Due persone, un uomo di 27 anni e una donna di 32, sono state arrestate dalla polizia per rapina impropria.

Nel primo episodio, intorno a mezzanotte, due giovani hanno lasciato l'auto parcheggiata qualche istante in corso Vittorio Emanuele angolo via San Secondo per acquistare delle sigarette al distributore automatico; in quel frangente, una persona sconosciuta si è introdotta nell’abitacolo della loro auto, asportando dal vano della portiera due banconote da 50 euro. Il proprietario dell'auto ha cercato di farsi riconsegnare il maltolto, ma il soggetto, un tunisino di 27 anni, ha preso da terra una bottiglia di birra di vetro, l'ha spaccata e, armato di un coccio, lo ha minacciato. Due passanti sono immediatamente intervenuti in soccorso alla vittima, ma proprio questi sono stati minacciati e verso di loro il malvivente ha lanciato la bottiglia rotta. Pochi istanti dopo è arrivata un'auto di pattuglia della polizia che ha fermato l'uomo dopo un breve inseguimento.