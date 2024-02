Pino Torinese: razziano la tabaccheria del paese e scoperti aggrediscono i Carabinieri

All'alba di ieri mattina i Carabinieri di Pino Torinese sono intervenuti presso una tabaccheria del centro. I militari avevano notato segni di effrazione sulla porta di accesso: la saracinesca era tagliata con una cesoia e la vetrina spaccata.

Aggressione ai Carabinieri

All’interno gli uomini e le donne dell'Arma hanno trovato due uomini di trentasei e trentanove anni, entrambi di origine nordafricana, intenti a razziare quanto trovato in cassa nonché generi di consumo presenti sugli scaffali. I due malfattori, per nulla intimoriti, per riuscire a fuggire hanno perfino aggredito i Carabinieri, che sono comunque riusciti ad immobilizzarli e ad arrestarli.