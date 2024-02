Da Chivasso a Hollywood: la star di TikTok Khaby Lame arriva sul grande schermo

Khaby Lame sbarca a Hollywood. Il chivassese, originario del Senegal, diventato super star di TikTok con i suoi video cominci spesso diventati virali, è pronto a invagare anche il grande schermo.

Da quando l’ha travolto il successo, il giovane 24enne di traguardi ne ha tagliati tantissimi.

Dalla cittadinanza italiana ricevuta proprio a Chivasso nel 2022, fino all’essere selezionato come membro della giuria cortometraggi al Festival di Cannes. Ora il content creator e tiktoker più seguito al mondo, che dal 2021 vive a Milano, si appresta a vivere una nuova avventura.

Il film sarà una spyware story comica dal titolo “00Khaby” e sarà girato tra l’Italia, Monte Carlo, Dubai e la Costa Azzurra. Vedere Khaby nei panni di un rider JustEat che dopo essere entrato in contatto con uno scienziato dissidente, viene reclutato dalla CIA come un’esca per ingannare i nemici. “Mentre scappa dai trafficanti di armi e ruba campioni di DNA, l’impacciato agente segreto deve anche avere a che fare con la sua gelosa fidanzata italo-cinese e il suo noioso fratellino - si legge nella sinossi del film -. Alla fine, grazie a un mix di astuzia, fortuna e ottimismo è in grado di evitare una terza guerra mondiale”.