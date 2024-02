Askatasuna, blitz all'alba delle forze dell'ordine: 12 misure cautelari e 25 denunce. "Giustizia a orologeria?"

"Operazione in corso a casa di alcuni compagni... Giustizia a orologeria?". E' questo il messaggio che campeggia da circa mezzora sui canali social degli antagonisti di Aska47 - Csa Murazzi. Si parla di interventi legati agli eventi del Primo Maggio 2022. Sono 12 misure cautelari e 25 denunce nei confronti di militanti. Durante il corteo alcuni antagonisti alla testa dello ‘spezzone sociale’ si scontrarono con il cordone forze dell’ordine nel tentativo di entrare in piazza San Carlo dove era in corso la manifestazione dei sindacati. A seguito degli scontri oltre una decina di esponenti delle forze dell’ordine riportarono ferite.

Il post affidato ai social

Un post cui - viene promesso dagli autori - seguiranno aggiornamenti. Ma che lascia trapelare (in maniera nemmeno troppo velata) il sospetto da parte delle persone coinvolte che ci sia un legame, quantomeno temporale, con le ultime vicende che riguardano il centro sociale occupato di Askatasuna, in corso Regina Margherita.

Il percorso del "bene comune"

Da giorni, infatti, infuria il dibattito a Palazzo Civico tra maggioranza è opposizione sul destino dell'edificio che da tempo è nel mirino di chi vorrebbe sgomberarlo. Il sindaco Stefano Lo Russo, invece, ha proposto di seguire un percorso di co-progettazione che permetta un nuovo riutilizzo degli spazi. Una posizione che ha immediatamente scatenato la reazione della minoranza di centrodestra.

Chiorino: "Blitz che ricorda a tutti con chi abbiamo a che fare"

“Violenza, scontri in pieno centro e bastonate alla polizia. Altro che iniziative sociali e beni comuni. Questa è Askatasuna: lo sanno tutti tranne il Partito Democratico che, a Torino, sembra avere altri piani. Le istituzioni hanno il dovere di combattere l’illegalità, non di avallarla. Il nostro grazie va alle forze dell’ordine. Il blitz di questa mattina, che ha contribuito a preservare la sicurezza dei cittadini, ricorda a tutti con chi abbiamo a che fare: con un centro asociale composto da violenti”. dice Elena Chiorino, assessore e dirigente di Fratelli d’Italia.

"L'operazione di polizia odierna contro Askatasuna ha calato la maschera alla legalizzazione preparata dal sindaco Lo Russo. Gli autonomi, ai cui è arrivata un'ondata di misure cautelari, quel giorno tentavano di assaltare proprio lo stesso PD che oggi vuole legalizzare il loro centro sociale, regolarizzandoli. Ad impedire l'aggressione, prendendosi pietre e bastonate, erano stati invece proprio gli agenti di polizia, i cui appelli Lo Russo insiste a ignorare. Chissà se anche in questo processo penale verranno difesi dallo stesso avvocato che storicamente li assiste e casualmente firma anche l’appello in calce alla proposta di affidamento dell’immobile come bene comune", aggiunge l'assessore regionale Maurizio Marrone.