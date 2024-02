Dopo Askatasuna, anche il giardino dell'ex Asilo Occupato di via Alessandria potrebbe diventare un “bene comune”

Restituire alla cittadinanza un patrimonio pubblico in stato di abbandono da ormai 5 anni: è questo l'obiettivo di Sinistra Ecologista per il giardino dell'ex “Asilo Occupato” di via Alessandria 12 a Torino, nel quartiere Aurora, sgomberato nel febbraio del 2019.

Un nuovo “bene comune”

La proposta, arrivata sotto forma di mozione, è stata approvata dal Consiglio della Circoscrizione 7 a poche ore di distanza dall'annuncio fatto dal sindaco Stefano Lo Russo sul centro sociale Askatasuna: l'idea prevede infatti la possibilità di trasformare anche il giardino dell'ex Asilo Occupato in un “bene comune”, avviando un percorso che porti alla firma di un patto di collaborazione condiviso per la gestione dello spazio tra le associazioni che operano sul territorio circostante. Il tutto seguendo i principi stabiliti dal Regolamento per i Beni Comuni Urbani, in sinergia con la Consulta competente e con il supporto della Città di Torino, anche attraverso un contributo economico per la sua messa in sicurezza.

Stimolare il Comune sull'ex Asilo

L'intenzione dei proponenti è anche quella di stimolare il Comune ad attivarsi dopo anni di progetti sfumati: “Vogliamo - sottolinea Ilaria Genovese, consigliera di Sinistra Ecologista alla Sette e firmataria della mozione – coinvolgere la cittadinanza senza aspettare che le progettualità cadano dall'alto, riaccendendo i riflettori anche sui locali dell'ex Asilo Occupato. Non auspichiamo un monopolio, ma una collaborazione collettiva in grado di rispondere ai bisogni del territorio, accogliendo proposte e lavorando per renderle fattibili”.